Tafferugli in piazza Castello davanti alla Regione per la distribuzione dei voucher dei buono scuola

La protesta di un centinaio di persone che temeva di rimanere esclusa

Tensione questa mattina in piazza Castello davanti all’Urp (l’ufficio relazioni con il pubblico della Regione Piemonte) per le tante persone in coda per richiedere le password per fare la domanda on line per ottenere il buono scuola, il voucher digitale che rimborsa le famiglie (con un reddito fino a 26 mila euro di Isee) delle spese sostenute per la scuola dei figli, pubblica e privata.

Le persone sono in coda per ricevere le credenziali di accesso a “Sistema piemonte”, la piattaforma che consente di fare on line la domanda per il buono scuola, da tre anni a questa parte. Il sistema non è cambiato, ma quest’anno il numero di persone che si presenta per fare la domanda è aumentato perché l’assegno, che storicamente venivano pagato anche due anni dopo rispetto alle spese da rimborsare, quest’anno sarà invece immediatamente disponibile in versione digitale sulla tessera sanitaria di chi ne fa richiesta.

Da giorni in tanti si mettono in coda davanti all’Urp e questa mattina la situazione è esplosa quando gli uffici hanno consegnato i 60 numeri corrispondenti alle pratiche che riescono a gestire in una giornata e le persone presenti, molte di più, hanno temuto di non poter partecipare al bando che scade lunedì. Ne sono nati tafferugli, è intervenuta la polizia, ma adesso la situazione è tornata alla normalità. La Regione, che non può prorogare il bando perché dal 15 gennaio sarebbe necessario l’Isee nuovo, ha però deciso di aprire in via straordinaria domani mattina dalle 9 alle 12 gli uffici per consegnare le credenziali a chi ne fa richiesta.

http://torino.repubblica.it