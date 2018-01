Regione, Sgarbi candidato al Senato ma non lascerà l’assessorato: “Via solo se mi chiederanno di fare il ministro”

Il critico d’arte assicura: “Anche se eletto a Palazzo Madama, tra il ruolo di senatore e quello di assessore preferisco quest’ultimo”

Vuole spegnere le polemiche sul nascere: “Leggo che in caso di elezione al Senato lascerei l’incarico di assessore regionale ai Beni culturali, nulla di più falso. Io lascerei la Sicilia solo se mi chiedessero di fare il ministro”. Insomma, Vittorio Sgarbi rimarrà ancora a lungo in Sicilia, a meno che, cosa che sembra difficile, il centrodestra guidato da Berlusconi non si garantisca il 4 marzo una maggioranza subito e quindi la possibilità di fare un governo in autonomia: “In questo caso sarei io il ministro ai Beni culturali, me lo ha detto Berlusconi e si tratta di una cosa evidente: chi altri potrebbe farlo nel centrodestra se non io?”, dice a Repubblica Sgarbi.

Il critico d’arte dovrebbe essere candidato in un collegio sicuro al Senato con il centrodestra: “E’ chiaro – dice – alle regionali volevo fare la mia lista in Sicilia, e mi hanno detto: “Non fare nulla, in cambio avrai due assessorati”. Alla fine di assessorati ne ho avuto uno, che occupo io. Alle Politiche ero pronto a fare lo stesso, ma Berlusconi e i leader del centrodestra mi hanno detto di non fare liste, in cambio mi candidano al Senato. Ma io non voglio tornare a fare l’onorevole pigiatasti. Quindi anche in caso di elezione, io rimarrei a fare l’assessore regionale in Sicilia, ruolo che mi piace e mi gratifica ampiamente. Cosa diversa è se Berlusconi o chi per lui mi chiede di fare il ministro ai Beni culturali. In questo caso, voi che fareste? E’ chiaro che si tratta di un ruolo più importante dell’assessore regionale e quindi accetterei. Di tutto questo, il governatore Nello Musuemci ne è a conoscenza. Lui dice che a marzo me ne andrò: è vero, ma solo se entrerò nel governo nazionale. Gli accordi erano e sono questi”.

Sondaggi alla mano, sembra al momento davvero difficile che il centrodestra unito riesca ad ottenere la maggioranza subito, ed è più probabile un governo di larghe intese. Quindi con meno spazio per i singoli partiti. Tradotto: a meno di sorprese, Sgarbi rimarrà ancora a lungo in Sicilia come assessorem anche se Musumeci in queste ore pesna già a un possibile sostituto che dovrebbe essere nominato in area Diventerà Bellissima, il suo movimento.

