Nuovo governo, al via il secondo giro di consultazioni. L’ipotesi del preincarico a Di Maio o Salvini

Nel pomeriggio i maggiori partiti al Colle. Tra le preoccupazioni di Mattarella la crisi siriana e le relazioni internazionali

ROMA – Il giro che parte stamattina alle 10 al Quirinale si annuncia decisivo per la crisi di governo. E può concludersi – probabilmente agli inizi della prossima settimana – con una mossa del presidente della Repubblica davanti al prolungarsi dello stallo. L’ipotesi più forte è un preincarico di governo per uno dei duellanti, Salvini o Di Maio. In campo anche la possibilità di un mandato esplorativo per la presidente del Senato Alberti Casellati (favorita rispetto al presidente della Camera Fico). Sullo sfondo, ancora, l’idea di affidare l’incarico ad una figura “terza” rispetto ai due aspiranti premier. Domani all’ora di pranzo, alla fine degli incontri, il presidente Mattarella uscirà nella Loggia d’Onore ad annunciare le sue determinazioni.



Ma ha ormai lanciato il pressing nei confronti dei partiti. Un primo risultato lo ha già prodotto, con la telefonata di ieri fra Salvini e Di Maio sulla nomina del presidente della commissione speciale della Camera. Le polemiche però vanno avanti, con Salvini che adombra un governo di minoranza. Il capo dello Stato, oggi pomeriggio con l’arrivo nel suo studio dei partiti maggiori, vuol sapere come stanno davvero le cose. Di fronte infatti al valzer dei veti incrociati, Mattarella non aspetterà a lungo per giocare le sue carte. Certamente non fino alle regionali in Molise (22 aprile) e in Friuli (29 aprile), come piacerebbe alla Lega e anche ai grillini convinti di uscire rafforzati dal voto. “Il percorso delle consultazioni è indipendente rispetto a quello delle elezioni regionali”, è la risposta che filtra dal Quirinale proprio mentre Salvini dichiara invece che “elezioni del Friuli serviranno a far abbassare la cresta a qualcuno”, ovvero ai 5Stelle. Insomma, una doccia fredda per chi spera di prendere ancora tempo, appunto Carroccio e pentastellati.

Il capo dello Stato del resto non intende nemmeno attendere e farsi condizionare “da appuntamenti interni che riguardano la vita dei partiti”. Con riferimento, in questo caso, all’altro fronte, quello del Pd. L’ala renziana dei democratici, attestata sull’Aventino, lascia intendere difatti che qualcosa potrebbe cambiare soltanto dopo l’assemblea nazionale del partito, convocata per il 21 aprile per eleggere il nuovo segretario. Tutto stoppato dal Colle, che non intende stare a guardare mentre al Nazareno si fanno la guerra: il Pd dica adesso, nello Studio alla Vetrata, se conferma o meno la linea del no a qualunque intesa per il governo.



Ad aprire le danze, alle 10, il gruppo delle Autonomie del Senato. Quindi, alle 10.30, nello studio del presidente il gruppo Misto del Senato, seguito alle 11 dai deputati riuniti nel Misto della Camera. Alle 11.30 sarà la volta del gruppo Liberi e Uguali, al primo giro salito al Colle nel gruppo misto (ha ottenuto nel frattempo la deroga dal presidente della Camera a fare gruppo a sé, anche se solo con 14 deputati). Oggi pomeriggio sarà certamente il momento più importante di questo secondo giro di consultazioni. Nello studio della Vetrata le forze politiche più consistenti: alle 16.30 il Partito democratico, alle 17.30 l’intera coalizione di centrodestra con Lega-FI-FdI. A chiudere la giornata, alle 18.30, il Movimento 5 Stelle che è il partito più forte (il centrodestra infatti in Parlamento è diviso in tre diversi gruppi).



Domani la seconda giornata di consultazioni inizia alle 10.30 con il presidente emerito della repubblica Giorgio Napolitano. Seguiranno gli attuali presidenti di Camera e Senato, rispettivamente Roberto Fico alle 11.15 ed Elisabetta Alberti Casellati alle 12. Una mattinata che si chiuderà con una dichiarazione dello stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella davanti ai giornalisti.

http://www.repubblica.it