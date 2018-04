Capire il voto ungherese e la vittoria di Orban: l’Occidente è vittima dei suoi stessi pregiudizi

Un editoriale di Indy Voices per The Independent descrive Orban come un “mini-Putin”. Allo stesso tempo, nel pezzo, si sottolinea come il Primo ministro magiaro, sebbene non amato nei circoli internazionali, goda di grandi livelli di popolarità tra i cittadini. Nello stesso pezzo, il voto ungherese viene messo in continuità con i risultati delle altre tornate elettorali, non da ultimo quella italiana che avrebbe visto il trionfo di forze “xenofobe”. Orban rappresenta un problema per l’Ue? Non al pari di quanto è avvenuto nel Regno Unito con lo UKIP: alla fine della fiera, in Europa, tutti i “populisti” dell’Est (e del Sud) vogliono rimanere nell’Ue. Perché? Conviene da un punto di vista economico.

La redazione del The Guardian chiama “alle armi” gli attivisti di tutta Europa. Per sconfiggere il “populismo xenofobo” c’è bisogno di una riattivazione dei militanti di partiti movimenti e, più in generale, della società civile. Per il quotidiano liberale britannico, “l’Unione europea, in quanto idea e insieme di regole”, sarebbe “una condizione necessaria, ma non sufficiente”, per fermare i nazionalismi.

A proposito di Ue, il giorno dopo il voto, da Varsavia, il Vice-Presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, avrebbe affermato che l’Unione ha il “dovere” di impedire un ritorno a dittature nel Vecchio Continente. La dichiarazione sarebbe stata rilasciata come commento agli sviluppi delle politiche in Polonia e delle elezioni in Ungheria, scrive Andrew Rettman per EUobserver.

Una rassegna delle principali reazioni del mondo della politica, come anche della società civile europea, alla rielezione di Orban può essere letta sulle pagine di Euractiv.